Rel in Australisch rugby: 7 ruwe bonken weigeren regenboogshirt te dragen

Manly Warringah Sea Eagles speelt zijn wedstrijden normaal in paars en wit. Voor zijn volgende wedstrijd besloot het bestuur om een speciale uitrusting te laten ontwerpen waarbij de regenboogkleuren werden toegevoegd, kleuren die symbool staan voor de LGBTQ+ -beweging.

Daarmee wou het bestuur zijn respect tonen voor alle vormen van diversiteit, net omdat ook de rugbycompetitie waarin de Sea Eagles spelen erg divers is. Alleen pakte die beslissing helemaal anders uit. Zeven spelers weigeren te spelen in de "regenboog-uitrusting".

Hun trainer gaf dinsdag een persconferentie. Des Hasler zit tussen twee vuren. Hij verontschuldigde zich bij de LGBTQ+ -beweging én bij zijn spelers.

"Mijn spelers zijn totaal niet betrokken bij de beslissing om deze shirts te dragen. Dat is toch een minimum. De club heeft een fout gemaakt met deze beslissing, want ze zorgt nu voor een ongemakkelijk gevoel bij veel mensen, in het bijzonder bij de mensen die we eigenlijk wilden ondersteunen."

Langs de ene kant beroepen sommige spelers zich op culturele en religieuze redenen om niet in de shirts te moeten spelen.