Op het EK voor vrouwen is de VAR een probleem: "Dit is een grap voor het voetbal"

In elke competitie wordt er tegenwoordig over de VAR gesproken. En op het EK voor vrouwen in Engeland nog net iets meer. Zeker nu halvefinalist Zweden enkele heikele punten - zoals het gebrek aan camera's - aanklaagde.

Schrik niet als de Zweedse vrouwen vanavond niet meteen hun doelpunt durven vieren. De ploeg heeft namelijk een voorgeschiedenis op dit toernooi. Maar liefst vijf keer zagen de Scandinaviërs al een doelpunt afgekeurd door de VAR. In twee gevallen was de correctheid van die beslissing hoogst twijfelachtig. Voormalig scheidsrechter Jonas Eriksson haalde een ingreep van de VAR tegen Zwitserland zelfs helemaal onderuit. "Die lijn is compleet fout getekend", verzekerde hij tegen de krant Expressen. "Aan de verkeerde kant van de bal, waardoor het eigenlijk geen buitenspel is."

Zweden won de wedstrijd wel, maar dat kon het onbegrip bij de speelsters niet temperen. Doelvrouw Zećira Mušović haalde achteraf uit op Twitter: "De mensen in de VAR-kamer kennen duidelijk de regels niet. Dit is een grap voor het voetbal."

Alsof de duivel ermee gemoeid was, zagen de Zweedse vrouwen ook tegen onze Red Flames een treffer afgekeurd voor (discutabel) buitenspel. Door het onduidelijke camerastandpunt konden die twijfels niet weggenomen worden. En net dat was voor de Zweden de druppel te veel. De voorbije dagen gingen ze in de media fel tekeer over het gebruik van de VAR op het EK. "Blijkbaar worden er 50% minder camera's gebruikt bij ons toernooi dan bij de mannen", foeterde de Zweedse kapitein Asllani. "Dat is een catastrofe. Want het kan beslissen over winst en verlies."



Mijn gevoel is dat we soms te veel vertrouwen op de VAR. Peter Gerhardsson

Ook trainer Peter Gerhardsson klaagde de werking van de videoref aan. "Je bent incompetent voor jouw functie als je de regels niet correct kunt toepassen. Er mag geen verschil met de mannen zijn - dit is niet goed genoeg. Mijn gevoel is dat we soms te veel vertrouwen op de VAR. Hopelijk is de situatie beter voor de halve finale."

Volgens UEFA geen verschil