Neymar in het verweer na "Schwalbe van de Schande": "Stelletje mensen dat nooit tegen bal trapte"

Ook in het nieuwe seizoen zal hij in de spotlights lopen. Neymar - nog steeds bij PSG - beroert nú al de gemoederen na een strafschop in een onbeduidende voorbereidingsmatch. Door een viraal filmpje verwijt het hele internet hem van een schwalbe, maar de Braziliaan schiet met scherp terug: "Het is gewoon een penalty!"