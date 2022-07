Marianne Vos genoot van haar dag in het geel: "Het was een bijzondere dag"

Heel even leek de sterke Marianne Vos haar gele trui te moeten afgeven. Op de laatste steile klim, de Côte de Mutigny, moest ze heel even en gaatje laten.

"Ik kon nog terugkeren met enkele anderen, maar het beste was er toen af. Ik heb nog alles gegeven, maar meer dan een tweede plaats zat er niet in. Ik denk dat Cecilie Uttrup Ludwig de beste benen had op het einde", gaf Vos eerlijk toe.

Geen 2e ritzege dus, maar Vos mocht wel opnieuw het podium op met de gele trui om haar schouders. "Daar ben ik heel fier op, want ik heb vandaag toch geleerd dat er geen gemakkelijke dagen zijn in de Tour."

De Nederlandse veelwinnares mocht dinsdag een hele dag in het geel door Frankrijk rijden. "Dat was ongelooflijk. De reacties bij de start en onderweg bij de fans, de reacties vanuit het peloton ook zelf. Het was een bijzondere dag. Iedereen kijkt echt naar die trui. Het is speciaal om die hier te mogen dragen", besloot ze.