Franse president Macron: "Er komt geen olympische belasting voor Parijs 2024"

Over het budget van de Olympische Spelen, van 26 juli tot 11 augustus, en Paralympische Spelen, van 28 augustus tot 8 september, is de laatste maanden heel wat onzekerheid gerezen. Onder meer door de enorme inflatie, die vooral ontsproot uit de oorlog in Oekraïne.



Macron benadrukte dat "er oplossingen zijn om daaraan te beantwoorden en dat er geen ontsporing zal zijn van onze kosten".



De president stelde zijn inwoners gerust: "In deze context herhaal ik een simpel principe: er komt geen olympische belasting. De Spelen moeten de Spelen financieren."



Frankrijk staat in overleg met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de economische situatie op de voet op te volgen. Macron, IOC-baas Thomas Bach en nog enkele betrokken partijen ontmoetten elkaar trouwens gisteren in Parijs om een stand van zaken vast te stellen. Het budget was daarbij ook een gespreksthema.



Parijs 2024 werkt met een budget van 4 miljard euro, dat door de inflatie in 2024 tot 4,3 miljard zal geëvolueerd zijn.



"Het idee van een olympische belasting, dat sommigen naar voren brengen, is op niets gebaseerd en vergezocht", stipte het Elysée aan.



Niet alleen het budget kwam aan bod, maar ook de veiligheid. De chaotische organisatie van de Champions League-finale op 28 mei in het Stade de France had op dat vlak ook vraagtekens opgeworpen.