Caleb Ewan laat plaatje verwijderen na sleutelbeenbreuk vorig jaar

Ewan had last van zijn schouder en arm, waardoor beslist werd om het plaatje dat op zijn sleutelbeen was aangebracht weg te nemen.



"De ingreep was succesvol. Verder onderzoek moet uitsluitsel brengen over zijn revalidatie", meldde Lotto-Soudal.



Ewan reed dit jaar een zeer anonieme Tour, die hij zondag op de 135e en laatste plaats afsloot. In de sprintetappes kon hij zich geen enkele keer echt mengen in de strijd om de zege.



Zijn beste resultaat was een achtste plaats, zondag in de slotrit op de Parijse Champs-Élysées.