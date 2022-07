BEKIJK: F1-rijder Valtteri Bottas deelt bidons uit in de Tour de France Femmes

"Stand by your man" is tijdens de Tour de France Femmes veranderd in "Stand by your woman". We zagen al hoe Tadej Pogacar zijn vriendin Urska Zigart kwam aanmoedigen en dinsdag maakte ook Valtteri Bottas zijn opwachting. De Finse Formule 1-rijder vormt een koppel met de Australische renster Tiffany Cromwell.