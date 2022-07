Antwerp met mes op de keel naar Kosovo: "Winnen is must, anders heeft dat financiële impact"

Veel Antwerp-aanhangers hadden gehoopt met Drita een rustige opwarmer van het Europese seizoen te krijgen, maar The Great Old kon in de heenmatch verrassend genoeg geen afstand nemen van de Kosovaren. "Er is nog maar eens bewezen dat geen enkele match gemakkelijk is", zegt general manager Sven Jaecques aan Sporza.

"Het was zeker geen mentaliteitsprobleem, want afgelopen zondag hebben we gezien dat dat wel goed zit. We waren ook goed begonnen, waarbij de bal er alleen niet inging. Daarna trokken zij een dubbele gordel op en was er nog weinig ruimte voor ons."

"We zullen dit donderdag moeten rechtzetten in Kosovo. Het is niet van 'kunnen' maar van 'moeten'. Zeker met de ploeg die we nu zijn en de ambities die we hebben uitgesproken. Kwalificatie voor de volgende ronde is een must, anders moeten we onze doelstellingen bijstellen."

Die doelstelling blijft de groepsfase. "Met alleen wat voorrondematchen zijn we niets. Daar evolueren we als club niet van. Het is wel niet simpel om tot in die groepsfase te geraken als je 3 voorrondes moet spelen."

"Je speelt die voorrondes liever niet, want het zijn moeilijke wedstrijden, geen aantrekkelijke affiches en de verplaatsingen zijn een enorme kost. Er is geen enkele mogelijkheid om winst te maken."