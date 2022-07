Zowé Soberon wint de Sporza Tourmanager: "Het grootste succes uit mijn wielercarrière"

Voor de sprints opteerde Zowé voor Philipsen, Pedersen en Dainese. "Die laatste had ik genomen als dark horse, maar uiteindelijk heeft hij niet zoveel punten opgeleverd, dus heb ik hem al op het einde van de eerste week weggedaan samen met Ganna. In hun plaats heb ik Vlasov genomen."

"Je hebt natuurlijk een beetje geluk nodig dat je de juiste renners van in het begin hebt. Ik had bijvoorbeeld al meteen de volledige top 4 (Vingegaard, Pogacar, Thomas en Gaudu). Daar moest ik dus al geen transfers aan opofferen."

'Ik keek elke avond altijd even wat voor etappe er de volgende dag op het programma stond en wie ik moest opstellen." Die nonchalante tactiek werkte, want Zowé leverde de bijna-perfecte ploeg af. Hij kan pronken met 7 renners uit de top 10 (enkel Bardet, Lutsenko en Yates ontbreken).

Ik heb mijn overwinning te danken aan Paret-Peintre. Zonder zijn covidbesmetting had ik Houle op de bus gelaten in de etappe die de Canadees won.

Contacten in de wielerwereld

De keuze waar Zowé het meest trots op is, is revelatie Hugo Houle. "Dankzij hem win ik de Tour. En vreemd genoeg ook dankzij Paret-Peintre. In de etappe die Houle won, had ik hem tot een half uur voor de start nog op de bus zitten. Pas toen Paret-Peintre uitviel met corona heb ik de Canadees toch opgesteld."



Zowé is zelf ook een fervente fietser. "Ik rijd zelf nog competitie, maar nu op een iets lager niveau dan vroeger. Ik heb al lang de wielermicrobe te pakken en weet ook hoe het allemaal werkt."



Zijn connecties in de wielerwereld komen hem ook af en toe van pas. "Ik heb een vriend die ploegleider is bij een belofteploeg. Met hem heb ik dagelijks contact gehad om tactiek uit te wisselen en te discussiëren over transfers."



Op Instagram postte Zowé alvast trots zijn overwinning. "Het grootste succes uit mijn wielercarrière" stond er te lezen. "Je wint niet elk jaar de Ronde van Frankrijk natuurlijk, ook al is het maar virtueel", voegt Zowé er lachend aan toe in Kopman.