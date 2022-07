De tweede rit van de Tour de France Femme stond bol van de valpartijen. Zo gingen de rensters vier keer in vijf kilometer liggen. Een hectische passage met zware gevolgen voor een van de favorieten, Marta Cavalli, die na de wedstrijd moest opgeven. De Italiaanse probeerde initieel nog een valpartij voor zich te ontwijken, maar een renster die niet aan het opletten was, reed vol in op haar rug.