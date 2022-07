UPDATE: Cavalli loopt schedelletsel op na zware val in de Tour de France Femmes

"We hebben niet veel nieuws over Marta, ze heeft een schedelletsel", verklaarde ploegmanager Stephen Delcourt bij de aankomst in Provins. "We staan in contact met de arts. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht. Daar gaat ze onder de scanner."

Op ongeveer 25 km van de meet kwamen verschillende rensters ten val, onder wie Cavalli. De nummer 2 van de voorbije Giro d'Italia werd daarop aan hoge snelheid vol aangereden door de Australische kampioene Nicole Frain. Cavalli zat enkele minuten op de grond, kroop uiteindelijk toch weer op de fiets om uiteindelijk op te geven.

"Ze heeft een grote schok gehad. We wilden geen risico's nemen", zei Delcourt. "Ze aarzelde om door te gaan, maar het team zei nee. We willen niet spelen met de levens van onze rensters."

"We zijn zeer bezorgd. Je zag de zeer dramatische val en hoe gevaarlijk onze sport is. We moeten echt voorzichtig zijn. Ik ben erg bezorgd over de veiligheid van onze rensters."

In de laatste 30 km van de tweede rit waren er verschillende valpartijen. Naast Cavalli moest ook haar landgenote Gaia Masetti opgeven, net als Laura Sübelmich. De Duitse ondergaat onderzoeken op eventuele breuken in het ziekenhuis, aldus haar team Plantur-Pura.