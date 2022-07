Simon Yates soleert naar de overwinning in Ordiziako Klasika

Een groepje van 5 renners tekende voor de vroege vlucht in de Baskische eendagswedstrijd. In het peloton nam Astana de controle, maar de koplopers schakelden zichzelf uit door een valpartij op 67 km van de finish.



Julen Irizar schoof onderuit en sleepte Alexander Cataford mee in zijn val. De Canadees moest de wedstrijd verlaten. Tien kilometer verder werden ook de resterende 3 vluchters bijgehaald, ook omdat de favorieten zich al vroeg roerden.



Een nieuwe ontsnappingspoging met onder meer Simon Yates werd snel in de kiem gesmoord, maar Yates was in zijn dagje en versnelde opnieuw op de laatste klim van de dag, de Alto de Abaltzisketa.



Yates kwam boven met een voorsprong van 20 seconden en kwam in de afzink en het vlakke gedeelde niet meer in de problemen. De Brit bolde solo over de streep, ploegmakker Dion Smith finishte als 2e. Xavier Canellas mocht als nummer 3 mee op het podium.



Voor Yates was het zijn eerste koers sinds de Giro. De renner van Team BikeExchange won toen twee ritten, maar moest dan opgeven met kniepijn na een val in de rit naar de Etna. Yates won de Ordiziako Klasika ook al eens in 2016.



Thuisrijder Gorka Izagirre, die gisteren niet meer startte in de Tour om te kunnen deelnamen aan de Ordiziako Klasika, werd 38e.