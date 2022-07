Referee Department geeft fouten toe: "KAA Gent had twee penalty's moeten krijgen"

"Het Referee Department vindt dat het contact met de elleboog van Emond bestraft had moeten worden met een strafschop en een gele kaart", aldus Frank De Bleeckere.

Bij de fase in de slotminuten met Standard-doelman Arnaud Bodart, die Jordan Torunarigha, KO mepte in de zestien, ging de wedstrijdleiding eveneens in de fout volgens het Referee Department.



"Wij verwachten bij deze situatie een VAR-interventie en een strafschop voor KAA Gent. Zelfs als de doelman de bal raakt, beschouwt het Professional Refereeing Department dit contact als een roekeloze fout die de fysieke integriteit van de aanvaller in gevaar brengt."