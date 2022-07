Pakkende getuigenis: broer van Lorena Wiebes vertelt in Vive le Vélo over drugsverslaving

"Waar is Enrico?" Het waren de eerste woorden van Lorena Wiebes net na haar schitterende overwinning in Parijs.

"Het raakt me heel erg. Het was echt haar ultieme droom. Winnen op de Champs-Elysées met haar broer erbij", vertelt een geëmotioneerde moeder Wil Wiebes.



Die broer heeft namelijk al heel wat watertjes doorzwommen. "Ik ben dakloos geweest", zegt Enrico. "Ik was aan het vechten om aan geld te geraken om drugs te halen. Ik was verslaafd aan cocaïne. Nog steeds, want je blijft je hele leven verslaafd."

Het was zelfs zo erg dat de vader en moeder van Enrico actie moesten ondernemen. "We hebben hem op een gegeven moment uit huis gezet. Dan slaap je ook niet goed natuurlijk. Waar is je zoon? Wat doet hij nu?"



"Ze had haar broer niet meer", zegt Enrico. "Nu heeft ze die weer een beetje terug. Nog niet helemaal, maar dat komt. Deze dag staat zeker op 1 in mijn leven. Wat er ook zal gebeuren, dit zal altijd op 1 staan."