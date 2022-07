Na-Tourcriterium van Aalst lokt schoon volk: Wout van Aert en Yves Lampaert tekenen present

Geen gele, groene, witte of bollentrui in de carnavalsstad. De organisatoren slaagden er niet in Jonas Vingegaard (geel en bollen) te overtuigen om te starten in Aalst. De Deen had immers andere verplichtingen. Ook Wout van Aert (groen) en Tadej Pogacar (wit) legden het riante financiële voorstel van de organisatoren om diverse redenen naast zich neer. Van Aert start dinsdag wel in Roeselare.

21 uur 50. Jasper Philipsen mag de bloemen pakken in Aalst. Jasper Philipsen heeft maandagavond onder ruime publieke belangstelling, het 85e na-Tourcriterium van Aalst gewonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck haalde het na een sprint met drie van Yves Lampaert en de Welshman Geraint Thomas. Florian Vermeersch won de spurt met een achtervolgende groep van vier, voor Amaury Capiot, Edward Planckaert en Brent Van Moer. Geen gele, groene, witte of bollentrui in de carnavalsstad. De organisatoren slaagden er niet in Jonas Vingegaard (geel en bollen) te overtuigen om te starten in Aalst. De Deen had immers andere verplichtingen. Ook Wout van Aert (groen) en Tadej Pogacar (wit) legden het riante financiële voorstel van de organisatoren om diverse redenen naast zich neer. Van Aert start dinsdag wel in Roeselare. .

21 uur 46. Van der Poel juicht in Boxmeer. Het wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer is gewonnen door Mathieu van der Poel. De Nederlandse renner van Alpecin-Deceuninck hield na 80 kilometer in de sprint zijn landgenoten Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) en Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) achter zich in een sprint met drie renners. Van der Poel stapte af in de 11e etappe van de Tour de France, een zware bergrit naar Serre Chevalier. De 27-jarige Nederlander klaagde vroeg in de Ronde van Frankrijk al over een gebrek aan vorm. Het criterium in Boxmeer vond vanwege corona in 2020 en 2021 niet plaats. In 2019 werd de laatste editie gewonnen door Mike Teunissen van Jumbo-Visma. .