Marianne Vos schiet dan toch raak: "Kan niet beschrijven wat er gebeurd is"

Gisteren greep ze nog net naast de zege in Parijs, vandaag is het wel raak. Marianne Vos muisde er met een klein elitegroepje vanonder en maakte het ook helemaal af. "Het is een schitterende dag. Ik kan niet beschrijven wat er gebeurd is", vertelde Vos.

"We wisten dat we gefocust en alert moesten zijn. Het werd smal en de wind speelde een rol. Ik had niet gedacht dat we konden ontsnappen en weg konden blijven. Gisteren deed het team de perfecte lead-out op de Champs-Elysées."



"Om hier de overwinning te pakken, is mooi. Ik moet mijn team bedanken."