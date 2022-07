Net als gisteren was er ook vandaag een Nederlandse aan het feest in de Tour de France Femmes. Marianne Vos sleepte niet alleen de rit, maar ook de gele trui in de wacht. Karl Vannieuwkerke gaat in een nieuwe aflevering van Vive le Vélo napraten met Mieke Dockx, Marijn de Vries en Sabine Appelmans.