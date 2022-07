Herentals kleurt groen! Thuisrijder Wout van Aert publiekstrekker in 3e na-Tourcriterium

De Tour de France is afgelopen en dus kan de jaarlijkse criteriumdans zich in gang zetten. Maandag was Jasper Philipsen de snelste in Aalst, dinsdag stak Yves Lampaert publiekstrekker Wout van Aert de loef af. Van Aert krijgt vandaag een tweede kans in "zijn Herentals". Volg het nieuws uit Herentals hier op de voet.