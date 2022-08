Groene tandem Wout van Aert/Marianne Vos wint koppeltijdrit in Roosendaal

De belangrijkste na-Tourcriteriums zijn bijna achter de rug. Maandag was Jasper Philipsen de snelste in Aalst, dinsdag stak Yves Lampaert publiekstrekker Wout van Aert de loef af. Van Aert kreeg later een tweede kans in "zijn" Herentals en greep die ook. Zondagavond in Putte was het opnieuw aan Jasper Philipsen.