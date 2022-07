Cavalli stapt met hersenschudding uit Tour na zware val, Süssemilch breekt 2 nekwervels

Op ongeveer 25 km van de meet kwamen verschillende rensters vandaag ten val in de Tour de France Femmes, onder wie ook Marta Cavalli. De nummer 2 van de voorbije Giro d'Italia werd aan hoge snelheid vol aangereden door de Australische kampioene Nicole Frain.

Cavalli zat enkele minuten op de grond, maar kroop uiteindelijk weer op de fiets. Toch werd er na de race besloten om de Italiaanse uit voorzorg uit de wedstrijd te nemen.

"Ze heeft een grote schok gehad. We wilden geen risico's nemen", zei Delcourt. "Ze aarzelde om door te gaan, maar het team zei "nee". We willen niet spelen met de levens van onze rensters."



"We hebben niet veel nieuws over Marta, ze heeft een hersenschudding", verklaarde ploegmanager Stephen Delcourt na een medische check-up van het team. Toen Cavalli in het ziekenhuis verdere onderzoeken onderging, werd die diagnose bevestigd, schreef FDJ-SUEZ-Futuroscope in een persbericht. De Italiaanse liep ook een rugtrauma op, maar gelukkig zonder breuken of scheuren.