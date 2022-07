Arnaud De Lie verkiest UCI-wedstrijden boven WK: "Daar kan ik meer punten sprokkelen"

Arnaud De Lie, de jonge sprintbom van Lotto Soudal, heeft vandaag de derde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij haalde het op eigen bodem na een massasprint van de Eritreeër Biniam Girmay. "Winnen in België, zeker in Wallonië, is heel speciaal", vertelde Arnaud De Lie zelf. "Vandaag won ik voor mijn familie en mijn supporters."

Voor De Lie was het dus geen broodnodige overwinning, maar voor zijn ploeg was de triomf meer dan welkom. Lotto-Soudal - dat dit jaar vecht om zijn plekje als WorldTour-ploeg - hoopte in de Tour punten te sprokkelen met Caleb Ewan, maar dat plannetje mislukte.

Arnaud De Lie blijft zijn stormachtige ontwikkeling zo feilloos voortzetten. De snelle man van Lotto-Soudal zit al aan zijn zevende overwinning dit seizoen. "Ik win graag, maar ik had nooit verwacht dat het dit seizoen zo snel ging gaan. Ik hoopte één keer te winnen in het begin van het jaar, maar kijk nu ... zeven stuks."

"Ik scoorde vandaag ook twintig punten voor mijn ploeg, wat niet echt veel is, maar het is goed voor het moreel van het team na een moeilijke Tour de France. Er staan nog enkele belangrijke koersen op het programma waarin we punten kunnen scoren."



De Lie liet verder ook nog optekenen dat hij niet meteen geïntresseerd is in het komende WK. "Ik ben niet 100 procent zeker of ik zal meegaan. Ik zou graag in de WorldTour actief blijven. Als ik op het WK win, levert me dat 200 UCI-punten op. Anderzijds heb ik in de WorldTour nog vier kansen om telkens 125 punten te winnen, dus is mijn beslissing snel gemaakt."