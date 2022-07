Ann Wauters: "Meesseman is zo bepalend op een niet-egoïstische manier, dat is zeldzaam"

Meesseman in Chicago: "Juiste beslissing gemaakt"

Het was een grote stap in het onbekende: Emma Meesseman was dolgelukkig in Washington, waar ze sinds 2010 speelde en in 2019 met de Mystics WNBA-kampioen werd. Toch koos de Belgian Cat na lang tobben voor een nieuw Amerikaans avontuur bij Chicago, vorig seizoen de kampioen in de WNBA.

"Who in the right mind leaves Washington behind?”, stelde voormalig Sportvrouw van het Jaar Meesseman zich de vraag. "De ene dag vroeg ik me af wat ik gedaan had, de andere dag wist ik dat het goed was. Uiteindelijk heb ik toch de juiste beslissing gemaakt."

Chicago Sky staat nu aan de leiding in de WNBA, met Meesseman in een bepalende rol. "Voor mij is Emma zo belangrijk voor de ploeg”, vindt Ann Wauters, assistent-coach bij Chicago Sky.

"Ze doet dat op een niet-egoïstische manier. Dat is een zeldzame kwaliteit. Ook daarom is zij een belangrijke pion om hopelijk opnieuw kampioen te worden."