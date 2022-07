Wout van Aert: "Dat Vingegaard mij de zege gunde, toont aan wat voor een groot kampioen hij is"

Wat een waanzinnige Tour is Wout van Aert aan het rijden. Met nog een aankomst op de koninklijke Champs-Elysées deze vooravond is het sprookje nog altijd niet voorbij. In Rocamadour stak de groene man een 3e ritzege op zak door zijn ploeggenoot (en gele trui) Jonas Vingegaard voor te blijven. Een Tour om nooit te vergeten dus voor Van Aert.

In Vive le Vélo wist Maarten Vangramberen nog eens dé smaakmaker van deze Tour Wout van Aert te strikken: "Na de finish liet ik de emotie even de vrije loop", vertelde Van Aert na zijn tijdrittriomf in de buurt van Limoges. "Ik wist eerlijk gezegd niet wat me overkwam." "Ik ben moe na een zware Tour en het kwam er allemaal een beetje uit. We beleefden zoveel bijzondere momenten. Het is nog allemaal moeilijk te bevatten." Aan de finish had Van Aert een bonus van liefst 42 seconden op wereldkampioen Filippo Ganna: "Ik heb hem nog niet vaak geklopt en al zeker niet met zulke marges. Ik had het gevoel dat ik een sterke tijdrit had neergezet, maar toen de klassementsmannen vertrokken vreesde ik toch voor een Kopenhagen-scenario."

Mijn marge op Ganna was groot, maar toen de klassementstoppers vertrokken vreesde ik toch voor een Kopenhagen-scenario. Wout van Aert in Vive le Vélo

Het "cadeau" van Vingegaard en vermoeide benen

Toch wilde de gele trui Jonas Vingegaard niet meer onder de tijd van Van Aert duiken: "Blijkbaar had hij aan de ploegleiding gezegd dat wanneer het tussen hem en mij zou gaan dat hij dat op voorhand wilde weten. Jonas (Vingegaard) wilde enkel nog zijn gele trui verdedigen. Dat gebeurde ook, anders was het nipt geweest", gaat Van Aert verder. "Het toont aan wat voor een kampioen hij is. Ik betekende in deze Tour veel voor hem, maar hij ook voor mij." Hoe komt het nu dat Jumbo-Visma zo een enorm hecht team (geworden) is? "Die vele hoogtestages in de buurt van Tignes zitten er wel voor iets tussen", stelt de groene trui. "Die voorbereiding maakt van ons een hecht team en we beginnen elkaar ook te kennen als vrienden buiten de koers." "In deze ploeg staat de prestatie ook altijd op 1 en geen andere belangen die er eigenlijk niet toe doen. Alles is hier tot in de puntjes geregeld. Dat is uiteraard ook heel belangrijk om de top te bereiken."

Die rit naar Hautacam was misschien wel mijn strafste prestatie in deze Tour. Wout van Aert in Vive le Vélo

Een krachttoer in Calais, een schitterende sprint in Lausanne en dan ook nog de tijdrit richting Rocamadour. Deze Tour staat bol van de Wout van Aert-momenten. Toch zal de groene trui ook nog een andere mooie prestatie met zich meedragen.

"Die rit naar Hautacam was voor mij echt heel bijzonder. Het losrijden van Tadej Pogacar zullen de mensen onthouden, maar voor mij gaat het vooral om het aanvallen vanaf kilometer 0 en ook nog een sterke finale rijden. Dat was mijn beste prestatie van deze Tour."

Van Aert houdt er ook de Superstrijdlust aan over: "Dat is een mooie erkenning. Je maakt daar op voorhand geen doel van, maar het is wel leuk om mee te nemen."

Nu nog 1 keer sprinten op de Champs-Elysées? "Ik voel me nu heel erg moe. Misschien dat de aankomstplaats me weer zal kunnen inspireren, maar we zullen wel zien. Ik zal toch blij zijn wanneer we morgen (vanavond) een laatste keer over de finish rijden."