Wat een pech! Ploegmaats Michael Woods en Guillaume Boivin halen Parijs niet

Met Michael Woods komt het aantal opgaves in deze Ronde van Frankrijk toch alweer op 39. Bij Israel - Premier Tech moesten eerder al Simon Clarke, Jakob Fuglsang en Chris Froome de wedstrijd verlaten.

Woods was niet bezig aan zijn beste Ronde van Frankrijk, maar maakte in etappe 16 wel vanop de eerste rij mee hoe zijn ploeg- en landgenoot Hugo Houle de zege pakte in Foix. In het klassement stond hij als 36e op 2u20'50" van gele trui Jonas Vingegaard.

De Israëlische formatie zal de Champs-Elysées zo enkel halen met naast Hugo Houle ook nog Guillaume Boivin, Guy Niv en Krists Neilands.

Zo leek het toch, want enkele uren later kwam er nog een update. Guillaume Boivin is ziek en stuurt zijn kat naar de parade.