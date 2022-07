New York Liberty stopt zegereeks van Chicago Sky

Geen zevende zege op een rij voor Sky dus en ook geen 12e zege in 13 duels. Het team staat wel nog altijd op kop in de WNBA met 21 overwinningen tegen slechts 7 nederlagen.



Meesseman was goed voor 8 punten, 4 rebounds en 2 assists in 28 minuten. Julie Allemand mocht 35 minuten spelen en eindigde met 4 punten, 3 rebounds en 2 assists.



Chicago Sky stapte na de wedstrijd meteen weer het vliegtuig op om zich voor te bereiden op de finale van de Commissioner's Cup, in de nacht van dinsdag op woensdag tegen de Las Vegas Aces. Die staan tweede in de competitie met 19 overwinningen tegen 8 nederlagen.