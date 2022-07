Michael Matthews kiest voor stabiliteit en gaat nog tot 2025 door bij BikeExchange

Ook in deze Ronde van Frankrijk leken de puzzelstukjes net niet op de juiste plaats te vallen voor Michael Matthews. In Longwy was Tadej Pogacar te sterk en enkele dagen later reed Wout van Aert hem nog voorbij in de laatste hectometers in Lausanne.

Toch kende Michael Matthews zijn gloriemoment nog. In de 14e etappe vocht hij een beklijvend duel uit met Alberto Bettiol op de Montée Laurent Jalabert. Bling trok uiteindelijk aan het langste en boekte zijn 4e zege in de Tour.

De zoektocht naar nog meer grote overwinningen zal Michael Matthews ook de komende seizoen voortzetten bij BikeExchange. Deze ochtend kondigde zijn team aan dat de Australiër zijn contract verlengd heeft tot 2025. Hij is de volgende in het rijtje nadat Simon Yates enkele dagen geleden al verlengde.

Met ook nog interesse van onder meer Intermarché-Wanty Gobert en B&B Hotels was een verlengd verblijf geen sinecure, maar Matthews heeft nu schijnbaar toch voor stabiliteit gekozen.