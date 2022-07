Merlier grapt met Van Aert: "Gelukkig voor jou was ik niet in de Tour"

Tim Merlier heeft zijn maatje Wout van Aert met een kwinkslag gefeliciteerd met zijn groene trui in de Tour de France. "Herinner je je dit nog?", schreef Merlier bij een foto waarop hij een groene trui droeg. "Gelukkig voor jou was ik niet in de Tour de France. Proficiat met groen", aldus de renner van Alpecin-Deceuninck. Vorige maand was het nog Van Aert die Merlier proficiat wenste met zijn winst op het Belgisch kampioenschap. Toen was Van Aert er niet bij.