De Tour de France zit er nu echt helemaal op. In Parijs voegde Jasper Philipsen nog een fantastisch Belgisch hoofdstuk toe aan een topeditie van La Grande Boucle. Genoeg stof om over na te praten dus in Vive le Vélo. Karl Vannieuwkerke ontvangt gasten Eddy Planckaert, Marijn de Vries en Yves Lampaert. Bekijk de aflevering hier vanaf 21.15u.