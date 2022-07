Jasper Philipsen dolblij met zege in Parijs: "Kinderdroom die uitkomt"

Jasper Philipsen had al een etappe op zak, maar de rit in Parijs winnen, betekent enorm veel voor de Vlam van Ham. "Ik kan het niet geloven", vertelde de spurter in het flashinterview. "Het is een kinderdroom die uitkomt. Het zal even duren voordat ik het besef. Ik ben heel trots op het team, dat we de Tour zo kunnen eindigen."

"De sprint verliep ideaal voor mij. Ik zat in een goeie positie. Dylan Groenewegen moest al vroeg aangaan en ik kon in zijn wiel blijven zitten. Ik zette mijn sprint aan wanneer ik wilde. Dat was genoeg voor de zege."

"Ik ben dan ook super blij en trots. Winnen op de Champs-Elysées, dat is de droom van elke sprinter. We hadden wat ontgoochelingen eerder deze Tour. Dingen die niet liepen zoals we wilden. Om dan in deze stijl te finishen, is ongelooflijk."