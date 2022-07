De stats van de Tour 2022: de snelste ooit en groen record voor Wout van Aert

Na drie weken koers op het hoogste niveau is er een einde gekomen aan de Tour de France. Het was een editie om duimen en vingers van af te likken. Hoog tijd dus om de statistieken van de Ronde van Frankrijk 2022 op te lijsten.

De snelste Tour ooit

Van begin tot einde werd de gashendel ferm open gedraaid in deze Tour de France. Nooit werd er met een gemiddelde snelheid van 42,03 kilometer per uur sneller gereden in La Grande Boucle. Het is meteen ook de derde snelste grote ronde ooit in de geschiedenis van het wielrennen.

6 etappezeges voor de Belgen

De Belgen werkten een meer dan vruchtbare Ronde van Frankrijk af. Wout van Aert zegevierde 3 keer, Jasper Philipsen won 2 maal en Yves Lampaert sleepte de openingstijdrit in de wacht. Voor meer zeges van onze landgenoten moeten we al terug naar het jaar 1981. Toen wonnen de Belgen 10 keer. In 1984 en 1985 waren ze ook 6 maal aan het feest.

Record voor groene man Wout van Aert

Geen renner die ooit steviger in het groen stond dan Wout van Aert. Sinds de hervorming van het puntensysteem in 2015 sprokkelde Peter Sagan met 477 stuks in 2018 een recordaantal punten bij elkaar. Wout van Aert doet nu nog iets beter met 480 punten in totaal.

Wout van vert staat er op de fiets van Van Aert.

Geel, groen en de bollentrui voor Jumbo-Visma

Met 3 truien (geel, groen en de bollentrui) in de rangen naar Parijs rijden is geen unicum. Het is wel bijzonder straf. Voor dat vorige kunststukje moeten we al terug naar 1997. Toen rijfde Telekom met Erik Zabel het groen binnen. De gele en witte trui gingen dan weer naar Jan Ullrich. Bij Jumbo-Visma steekt Jonas Vingegaard het geel en de bollentrui op zak. Het groen gaat uiteraard naar Wout van Aert die ook de Superstrijdlust in de wacht sleepte.

41 opgaves

Van de 176 renners die in Kopenhagen aan de start stonden, hebben er 41 de finish in Parijs niet gehaald. Vorig jaar waren dat er nog 43, maar dat had vooral te maken met een zware valpartij en de start van de Olympische Spelen. Veel renners stapten toen uit de Tour. Voor meer opgaves moeten we al naar 2012 toen 46 renners vervroegd de remmen dichtknepen.

Onder meer Steven Kruijswijk moest de Tour de France verlaten.

Van Aert schuift op in klassement der Belgen

Wout van Aert heeft ondertussen al 9 etappezeges in de Tour achter zijn naam staan. Daarmee schuift hij stevig op in het klassement van onze landgenoten. Enkel Eddy Merckx, Freddy Maertens, Philippe Thys, Jean Aerts en Walter Godefroot doen beter dan Van Aert.

Van Aert droeg ook enkele dagen de gele trui.

Belgen boven op de Champs-Elysées