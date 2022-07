Neymar drukt alle speculatie de kop in: "Ik wil gewoon bij PSG blijven"

De Jupiler Pro League werd gisterenavond alweer op gang getrapt, maar in Frankrijk is er nog wel wat tijd tot de competitiestart. De PSG-selectie is momenteel in Japan waar het al oefenmatchen won van Kawasaki Frontale en nu ook tegen de Urawa Red Diamonds.

In die laatste wedstrijd vielen zowel Neymar als Messi een half uurtje in. Die eerste lijkt ondanks alle transferspeculaties toch gewoon te blijven: "Ik voel me hier goed", benadrukte hij na de wedstrijd. "De club heeft me nog geen andere boodschap gegeven dus ik ga er vanuit dat ik hier goed zit."

In de oefenwedstrijd tegen Urawa Red Diamonds viel vooral een topfitte Kylian Mbappé op. De Franse international lijkt al helemaal klaar voor de Franse supercup die op 31 juli in Tel Aviv tegen FC Nantes op het programma staat.

De competitie begint voor PSG op 6 augustus met een verplaatsing naar Clermont Foot.