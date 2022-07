Legt Wout van Aert ook de Superstrijdlust in zijn mandje? Dit zijn zijn 9 concurrenten

Na elke rit van de Ronde van Frankrijk kiest een internationale jury de renner die die dag de Prijs voor de Strijdlust verdient. Die mag niet alleen op het podium, maar start een dag later ook met een rood rugnummer.

Helemaal aan het einde van de Tour wordt er ook een renner gekozen die de Superstrijdlust in de wacht mag slepen, de meest strijdvaardige renner van de hele Tour.

De jury (een mix van ex-renners, organisatoren en journalisten) selecteert de 10 namen die in aanmerking komen, maar ook de surfers kunnen door hun favoriet te kiezen de stemming (enigszins) beïnvloeden.

In het verleden zag onder meer Thomas De Gendt die ultieme bekroning aan zijn neus voorbijgaan, maar Wout van Aert dient deze keer wel een héél stevig dossier in.



Van Aert neemt het op tegen Simon Geschke (dagenlang drager van de bolletjestrui), Quinn Simmons, Fred Wright, Nils Politt en Neilson Powless (4 vaste klanten in de vlucht van de dag), de obligate Fransen Alexis Gougeard en Thibaut Pinot, klassementsman Louis Meintjes en tot slot Tadej Pogacar, die zich in de slotweek weigerde neer te leggen bij de suprematie van gele trui Jonas Vingegaard.

De surfers hebben tot 17 uur om hun keuze te maken. Het is al meteen duidelijk dat Van Aert hier veruit in poleposition ligt, maar zal de jury straks volgen? Van Aert kan de 3e Belg worden die de Superstrijdlust wint, na Rik Van Looy (1963) en Eddy Merckx (tot 4 keer toe).