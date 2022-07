Kim Mestdagh stapt in het huwelijksbootje met haar Italiaanse ploeggenote Giorgia Sottana

Sottana en Mestdagh zijn al 8 jaar samen en besloten dus nu nog een extra stap te zetten.

Giorgia Sottana is geen kleine naam in het Italiaanse basket. Ze speelde tot dusver 140 interlands en is momenteel bezig aan haar tweede periode bij Schio nadat ze er eerder tussen 2012 en 2017 al aan de slag was.

Mestdagh speelt sinds 2020 bij de Italiaanse topclub.