Is de suprematie van Jumbo-Visma geloofwaardig? "Een proces van jaren met een duidelijke visie"

Zonder onverwachte wendingen zal Jumbo-Visma deze Tour afsluiten met de gele trui, de bolletjestrui, de groene trui, 6 of 7 ritzeges én de Superstrijdlust in de tas. Een ongeziene dominantie in wat ook nog eens de snelste Tour uit de geschiedenis wordt. Voor het eerst gaan we boven de 42 km/u (Armstrong won in 2005 in 41,654 km/u).

"Zo'n snelheid, zo'n suprematie, is dat niet wat ongemakkelijk?", werpt Christophe Vandegoor op bij zijn cocommentator Serge Pauwels.

"Ik denk het niet", zegt Pauwels. "Het succes van Jumbo-Visma is niet als een paddenstoel uit de grond geschoten. Dit is een proces van jaren, met een duidelijke visie erachter."

"Jasper Philipsen zei vrijdag nog: we staan precies 2 stappen achter op hen. Hoe zij alles aanpakken, met calorietellers, hoogtestages,... Alles doen ze om het beste uit de renners te halen."

"Natuurlijk willen ze hun manier van werken niet helemaal verklappen, want dat is hun succesformule."

"Wij kunnen het ook enkel vanaf de zijlijn bekijken. Voor ons is het al indrukwekkend als we de beelden zien, maar ik kan me voorstellen dat het als tegenstander nog een stuk straffer aanvoelt."