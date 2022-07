Een kurk met bokshandschoenen: Girmay spot met spuitincident met speciale helm

Biniam Girmay reed sinds hij een oogletsel opliep door een knallende kurk enkel nog de nationale kampioenschappen in zijn land Eritrea (hij won de tijdrit). Toch kunnen we de Ronde van Wallonië als zijn echte comeback sinds het spuitincident in de Giro beschouwen.

"Back to work", liet de winnaar van Gent-Wevelgem weten op de sociale media. Zijn nieuwe helm is alvast een spottende knip-oog naar de frats waarmee hij de wereld rondging: een kurk met bokshandschoenen spuit met volle kracht uit de fles.