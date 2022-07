Dancing Dimi laat finale World Matchplay in absolte slotfase liggen tegen Van Gerwen

Geen derde finale op rij voor Dimitri Van den Bergh op het World Matchplay Darts-toernooi. Onze landgenoot leek lang op een overwinning af te stevenen tegen Michael van Gerwen, maar liet de overwinning in de absolute slotfase door zijn vingers glippen. Van Gerwen neemt het in de finale op tegen Price, die in zijn halve finale uitpakte met een ninedarter.