Van Aert vs. Ganna in de tijdrit? "Wout is topfavoriet, maar Ganna kon zich sparen"

Voor het algemeen klassement staat er niet veel meer op het spel in de tijdrit naar Rocamadour, maar voor de dagzege belooft het weer spannend te worden. Kan Wout van Aert net als vorig jaar triomferen op de voorlaatste dag of is Filippo Ganna spelbreker? In de podcast Sporza Tour blikken radiocommentatoren Christophe Vandegoor en Serge Pauwels vooruit.