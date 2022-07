Stan Dewulf snakt naar eigen biertje "Etappe" in Parijs: "Met amper 2 ploegmaats is niet zo plezant"

Stan Dewulf stond exact 3 weken geleden voor het eerst aan de start van de Tour de France. Nu lijkt het erop dat de 24-jarige renner van AG2R ook Parijs zal halen, zij het met nog slechts 2 ploegmaats (Jungels en Cosnefroy).

"Het is heel raar. Eerst hadden we pech (met klassementsman O'Connor), daarna was er de zege van Bob (Jungels) en daarna speelden we nog 3 man kwijt. Een beetje bizar allemaal. Maar het is een hele beleving, ik ben hier graag."

"Met nog 3 renners in 1 ploeg is eigenlijk niet zo plezant. Het personeel is wel allemaal gebleven, wat handig was voor de bevoorrading op die warme dagen, maar je ligt bijvoorbeeld wel alleen op een kamer. Er zijn zelfs kamers over."

"Ik zou het liever hebben dat we zoals vorig jaar met 8 renners in Parijs waren geraakt. Hopelijk volgend jaar, als ik er dan weer bij ben."

Dewulf kijkt om nog een andere reden uit naar zondag. Hij heeft met "Etappe" zijn eigen tripelbier op de markt gebracht. "Na de zege van Bob hebben we er al eentje gedronken. De ploegmaats vonden het lekker en jammer dat het bij eentje moest blijven. Maar in Parijs zal het wellicht meer dan eentje worden."