Fabio Jakobsen: "In de verte zag ik een grote groene motor alles uit elkaar sleuren"

"Ik heb mezelf verbaasd, want ik had niet gedacht dat ik op die klimmetjes vandaag nog zou kunnen aanhaken", zegt Fabio Jakobsen. "Dat gaf me morale."

"Maar in de finale ging het zó hard. In de verte zag ik een grote groene motor op kop rijden en die sleurde de boel uit elkaar. Op 2 kilometer van het einde moest ik uitsturen."

"Ik had de benen niet om mee te doen vandaag. Een combinatie van het parcours, de Pyreneeën en mijn algemene conditie. Daarom dat ik al op 50 kilometer van de finish had gezegd dat het voor Sénéchal moest zijn. Ik ben blij dat hij nog een mooi resultaat (4e) heeft neergezet."

Jakobsen zal zijn eerste Tour uitrijden, maar hij wil nog meer. "Ik denk dat ik er zondag wel zal staan, dat is meer mijn ding. Niet meer zo warm, korte rondjes - niet rond de kerk maar de Eiffeltoren - en dan ook nog die kasseitjes."