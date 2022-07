Zweedse bondscoach op zijn hoede: "België lijkt van alle landen meest op een clubteam"

Nathalie Björn flankeerde haar coach bij de persbabbel. Volgens de 27-jarige verdediger van Everton is het opletten voor de Belgische spitsen. "Het is vooral voorin dat ze sterk staan", vertelde Björn. "België is een lastige tegenstander die compact speelt. Zeker hun wedstrijd tegen Frankrijk vond ik indrukwekkend."

Björn erkende wel dat Zweden favoriet is, "maar alle ploegen in de kwartfinales zijn sterk", ging ze verder. "Natuurlijk hebben wij veel meer profs in onze kern, maar we moeten veel respect voor België hebben dat ze hier staan. We zullen goed moeten spelen om hen te verslaan."