Deze nacht weer flinke strijd op het WK atletiek. In deze samenvatting krijgt u beelden van Eliott Crestan in de reeksen van de 800 meter, Paulien Couckuyt in de halve finales van de 400 meter horden, de discusfinale bij de vrouwen, Dylan Borlée, Kevin Borlée en Alexander Doom in de halve finales van de 400 meter en de 3.000 meter steeple bij de vrouwen.