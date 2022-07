Van Aert past voor natourcriterium in Aalst: "Alles uit de kast gehaald om hem te overtuigen"

"Het is natuurlijk zeer spijtig, want in het verleden konden we altijd de groene trui strikken."

"De mogelijkheid om een helikopter te charteren hebben we zelfs besproken, maar het mocht niet zijn. We hebben natuurlijk begrip voor zijn beslissing."

"We hebben nog geprobeerd om hem te overtuigen op meerdere vlakken. Het financiele plaatje was allesbehalve verkeerd en Wout mocht ook ploegmaats Laporte, Van Hooydonck en Benoot meenemen."

"We hebben echt alles uit de kast gehaald om Wout van Aert in Aalst te krijgen, maar hij zal er dus niet bijzijn", bevestigt Renno Roelandt, organisator van het criterium.

Tour-podium wel in Aalst?

Geen Wout van Aert dus in Aalst, maar kan dat budget dienen om andere renners te lokken?



"We overwegen om Vingegaard en Pogacar naar Aalst te lokken. Met een beetje geluk krijgen we Thomas ook nog. Dan hebben we hetvolledige Tour-podium."

"We hadden natuurlijk nog liever Wout van Aert, maar dit is toch een heel mooi alternatief."



"We zullen het in elk geval pas officieel weten na de tijdrit. Bepaalde renners zijn ook bijgelovig en willen nog niet te vroeg toezeggen. Zaterdag kennen we in elk geval de startlijst."