Tadej Pogacar toont zich groots na 2e plaats op Hautacam: "Geen betere manier om de Tour te verliezen"

Van de Alpen tot diep in de Pyreneeën. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar hebben er een prachtig duel van gemaakt in deze Ronde van Frankrijk. Op Hautacam zette die eerste dan toch de stap naar zijn eerste eindzege.

Na afloop van de rit reageerde Pogacar bijzonder eerlijk: "Ik denk dat er geen betere manier is om de Tour te verliezen", benadrukte hij. "Ik heb nergens spijt van. Jumbo-Visma heeft het nagenoeg perfect gedaan in deze Tour. Ze zijn enorm sterk."

"Volgens mij won de beste man niet alleen vandaag, maar ook de Tour. Dat heeft hij op de slotklim bewezen."

In de afdaling van de Col de Spandelles kwam Pogacar ook nog lelijk ten val: "Ik voel me oké. Het was verveldn, maar ik zat snel op de fiets. Tot dat moment hield ik nog wat hoop om iets te proberen op Hautacam, maar nadien kwamen ook nog veel van zijn ploeggenoten terug."

"Ze waren uiteindelijk te sterk. Het was voor mij niet langer mogelijk om er nog van weg te rijden."