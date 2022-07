In de samenvatting van de 5e nachtsessie van het WK atletiek kunt u kijken naar Paulien Couckuyt in de reeksen van de 400m horden en de halve finales van de 200m bij de mannen en vrouwen. Ook nog favorieten Karsten Warholm op de 400m horden en Jakob Ingebrigtsen op de 1.500m. Tot slot nog de finales in het hoogspringen bij de vrouwen en het discuswerpen bij de mannen.