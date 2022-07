Sterke Emma Meesseman gidst Chicago voorbij Seattle en verzekert zich van playoffs

Chicago heeft haar nummer één positie in de WNBA weer wat kracht bijgezet. In een spannend duel won het van Seattle dankzij een andermaal sterk spelende Emma Meesseman. Dankzij deze overwinning is de ploeg nu ook zeker van de playoffs.

Chicago trok zich traag op gang. In het eerst kwart keek de thuisploeg al snel tegen een 2-12 achterstand aan. Nadien kwam de ploeg van Meeseman en co wel in de wedstrijd en konden ze het evenwicht herstellen. Na een gelijkopgaande eerste helft stond het 35-31 voor Chicago.

In de tweede helft kwam de thuisploeg niet meer echt in de problemen. Ze gaven hun voorsprong nooit meer uit handen en wonnen de wedstrijd met 78-74.

Emma Meesseman verwende de Chicago-fans met opnieuw een geweldige prestatie. De Belgian Cat was overal bij betrokken en was goed voor 16 punten. Bovendien plukte ze ook 10 rebounds en deelde ze 6 assists uit.

Allie Quigley was de topscorer met dienst. Zij maakte 18 punten (met 4 rebounds en 3 assists).

Vanwege de geblesseerde Courtney Vandersloot, maakte Julie Allemand opnieuw deel uit van de 5 starters. Zij was goed voor 4 punten, 2 rebounds en 2 assists.