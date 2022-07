Nederlandse vedette Vivianne Miedema sluit weer aan bij Oranje na coronabesmetting

"Viv = Back", meldde Oranje op Twitter. Miedema, aanvalster van Arsenal, is weer kunnen aansluiten bij de Nederlandse spelersgroep na haar coronabesmetting.

Miedema miste de afgelopen twee wedstrijden op het EK: tegen Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1).

Bondscoach Mark Parsons omschreef het gemis van Miedema als "een grote klap". Hij noemde zijn topspeelster "een belangrijke leider".

Eerder deze week viel ook Lieke Martens met een blessure weg en voor keepster Sari van Veenendaal was het eerder al einde toernooi.

Voor Miedema testte Jackie Groenen al positief op het coronavirus. Zij keerde eerder terug.

Oranje komt zaterdag weer in actie, in Rotherham. In de kwartfinales is Frankrijk de tegenstander. De Fransen eindigden voor de Red Flames op de eerste plaats in groep D.

Oranje verdedigt in Engeland de Europese titel. Vijf jaar geleden werden de Nederlanders in eigen land kampioen. Miedema scoorde toen twee keer in de finale tegen Denemarken (4-2).