Straffe stoot: Belgische degenschemer Neisser Loyola verovert bronzen medaille op WK

Degenschermer Neisser Loyola heeft vandaag de bronzen medaille behaald op het WK schermen in de Egyptische hoofdstad Caïro.

De 23-jarige Loyola, 40e op de wereldranking, ging in de halve finales nipt met 14-15 onderuit tegen de Fransman Romain Cannone, nummer 1 van de wereld en regerend olympisch kampioen.

In de eerste ronde schakelde Loyola de Italiaan Gabriele Cimini (FIE 20) uit met 15-13. Een ronde verder was onze landgenoot met 15-11 te sterk voor de Zwitser Max Heinzer (FEI 11), tweevoudig vicewereldkampioen. Vervolgens won hij met 14-13 van de Oekraïner Volodymyr Stankevych (FIE 21) voor een plek in de kwartfinales.

Bij de laatste acht klopte Loyola de Kazach Elmir Alimzhanov (FIE 35) met 15-8. Hij was zo al zeker van minstens een bronzen medaille.

Voor een plaats in de finale moest Loyola uiteindelijk nipt met 15-14 het onderspit delven tegen de Fransman Romain Cannone, de nummer 1 van de wereld en olympisch kampioen. Loyola, die aan zijn eerste wereldkampioenschappen deelnam, moest genoegen nemen met de bronzen medaille.



Zo schonk Loyola België een achtste WK-medaille sinds 1937, toen het WK erkend werd als officiële competitie. Het is de eerste Belgische WK-medaille sinds 1951.



Nog een andere Belg is erin geslaagd om de finaletafel te bereiken in de Egyptische hoofdstad. Stef Van Campenhout, sabel, zal de Chinees Jie Xu (FIE 75) woensdag ontmoeten in de eerste ronde van de hoofdtabel van 64 (ronde van 32).