Rapport bewijst: veel maatschappelijk engagement bij profclubs, ondanks financiële uitdagingen

De gevolgen van het coronajaar zinderen nog altijd na bij onze profclubs. Toch is er licht aan het einde van de tunnel.

Hoewel de inkomsten in het seizoen 2020-2021 met 22% daalden ten opzichte van het seizoen 2019-2020, heeft het Belgisch profvoetbal een bijdrage van 962 miljoen euro geleverd aan onze economie. Daarnaast creëerde de Belgische voetbalsector ook bijna 4.500 banen, 954 meer dan in het voorgaande seizoen.

De Pro League vindt het belangrijk om, ondanks de lagere inkomsten, te blijven investeren in de maatschappij. Zo willen de clubs banen creëeren via sociale en duurzame projecten. Daarnaast stegen ook de investeringen in het vrouwenvoetbal en in de jeugdopleidingen.

"De cijfers bewijzen dat we - ondanks de economische uitdagingen in de sector - onze inspanningen blijven opvoeren, om ook echt de maatschappelijke motor te zijn die het verschil maakt", concludeert CEO Lorin Parys.