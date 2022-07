Na de rustdag in Carcassonne is de bepalende derde Tourweek helemaal aangebroken. In de Pyreneeën mag er opnieuw heel wat vuurwerk verwacht worden tussen smaakmakers Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. In Vive le Vélo blikt Karl Vannieuwkerke met zijn gasten Serge Pauwels en broers Alec en Loïc Segaert terug naar de voorbije etappe en vooruit naar wat nog komen gaat.