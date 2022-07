Anderlecht haalt Portugees toptalent Fábio Silva voor een seizoen naar het Lotto Park

Fábio Silva wordt in Portugal gezien als een van de grootste talenten. Als tiener schreef de aanvaller al enkele records achter zijn naam. In augustus 2019 werd hij dankzij een invalbeurt tegen Gil Vicente de jongste speler ooit voor Porto in de competitie.

Even later herhaalde hij dat record op het Europese toneel, toen hij mocht invallen tegen Young Boys in de Europa League. Uiteindelijk kroonde Fábio zich ook tot de jongste debutant en de jongste doelpuntenmaker ooit bij Porto.

Sinds zijn overstap naar Engeland in 2020 speelde Fábio in 62 wedstrijden voor Wolverhampton, de club van Rode Duivel Leander Dendoncker. Hij wist er 4 goals en 6 assists af te leveren. Ook voor de Wanderers werd hij de jongste speler ooit die in de Premier League de netten deed trillen.